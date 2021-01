El Abogado en Venezuela, toda una gama de servicios legales

Por la Dra.Candy Herrera

Los abogados no solo sabemos de resolución de casos en cada área, introducir las pretensiones legales de nuestros clientes en tribunales y contestar demandas, es cierto absolutamente que somos profesionales responsables de asesorar, orientar y representar a nuestros clientes en asuntos legales. ... Por su parte, un Abogado defensor y procesalista pueden representar a cualquiera de las partes involucradas en un proceso judicial, en el que sustentan el caso mediante alegatos o evidencia.

Se nos asocia comúnmente con ser consultores o defensores de nuestros clientes. Quienes sirven como Consultores Jurídicos aconsejamos a nuestros clientes en el modo en que se aplica la ley a un caso en particular.

Normalmente se tiene la concepción de que estos individuos, ósea nosotros, lidiamos mayormente con el derecho penal; sin embargo, tal perspectiva es errada, ya que existe un diverso número de especializaciones que van desde el derecho tributario y mercantil, pasando por el de inmigración y el corporativo, hasta el civil y el marítimo, riesgo y seguros, terminando en el internacional.

Por lo general, trabajamos en firmas jurídicas sobre todo recién graduados, por aquello de pagar la llamada novatada y “patear la calle” iniciándonos en las labores que todo abogado que se respeta debe conocer, logrando así tener claro o conocer a profundidad en donde podemos especializarnos en un área determinada, asimismo, algunos optan por trabajar de manera independiente o autónoma.

Somos expertos en investigar los precedentes legales y recopilar la evidencia necesaria, así como también en la interpretación de la ley que mejor se ajuste a cada caso en particular, esto implica o requiere estudiar la legislación nacional a los fines de argumentar de mejor manera el caso de nuestro cliente, determinando la ley o código que aplique al asunto en cuestión.

En mi caso particular no me muevo frecuentemente en contiendas o disputas como muchos piensan, tanto en mi vida diaria desde mi escritorio el cual liderizo, como en el programa internacional que me toca conducir y dirigir soy mediadora (Los Mediadores ayudan en la resolución de conflictos fuera de un tribunal o juzgado, facilitando la negociación y el diálogo entre las partes en disputa, fijando, para ello, audiencias o reuniones privadas) conciliadora o árbitro cuando sea necesario, asimismo, actúo como tutor en asuntos familiares y legales.

Me toca analizar y descubrir utilizando mis conocimientos profundos en psicología mi segunda carrera, el motivo del conflicto e identificar una solución viable, facilitando así las negociaciones en una discusión abierta entre las partes en conflicto brindando guía, dirección e incentivando a las partes a llegar a un acuerdo.

Además, trabajo arduamente, con disciplina y constancia en:

* Examinar la evidencia y las narraciones de los hechos, manteniendo mi posición imparcial.

* Contactar a testigos imparciales para que den su testimonio.

* Implementar pronunciamientos legales establecidos en juicios relacionados con el caso.

* Formalizar la solución acordada por las partes en un documento que deje constancia por escrito del modo en que los involucrados pusieron fin a la disputa y destacando, de existir, los asuntos que queden sin resolver.

* Para finalmente solicitar a las partes que firmen el acuerdo.

No es menos cierto, y a algunos no sé porque motivo les golpea en su ego abogacil el aceptar que también en nuestro diario vivir llevamos a cabo funciones administrativas y procedimentales, que en la práctica son asociadas a labores de gestoría que han sido vistas en minusvalía o disminución de categoría del cargo asumido por el experto en materia legal como es el caso de todo lo relacionado con redacción y revisión de documentos en materia civil y mercantil relacionados con la constitución de empresas anónimas , asociaciones civiles ó firmas personales; actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, trámites de legalizaciones y apostillas de toda clase de documentos; permisos de menores, poderes amplios y suficientes o generales, declaraciones, trámites ante entidades públicas o del estado SENIAT, SAREN,SUNDDE , SUNAVI y otras en el caso de Venezuela, permisos de viaje para menores de edad, modificaciones, averiguaciones en registros, y correcciones de partidas de nacimiento, declaraciones juradas, sucesorales y temas de herencias, pues déjenme decirles categóricamente que sin nosotros los redactores, revisores, conocedores y firmantes de cada uno de estos documentos no se puede realizar gestión alguna. Lo que implica el darnos cuenta de que somos necesarios e indispensables para culminar con éxito todo lo aquí descrito.

Muchos saben y si no es así se enterarán en este momento que salí victoriosa hace dos años, gracias a Dios en primer lugar, en comenzar a poner en práctica la idea de convocar y unificar a un grupo o equipo de prestigiosos abogados llamados en el momento que surge la idea “abogados integrados” y en la actualidad dedicados a prestar servicio y poner en práctica lo mejor de nuestra profesión y llevar a cabo con pulcritud y absoluta responsabilidad supervisados por esta servidora trabajos de toda índole en cuanto a gestiones necesarias para todo público o mortal que a bien tenga necesitarnos. Allí estamos para ustedes prestos y listos ante su llamado. Excelente noticia ¿cierto?

